За час поезд прошел 40 километров Сколько километров он прошел за 4 часа если она все время двигался с одной и той же скоростью

Математика

За час поезд прошел 40 километров Сколько километров он прошел за 4 часа если она все время двигался с одной и той же скоростью

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