За час поезд прошел 40 километров Сколько километров он прошел за 4 часа если она все время двигался с одной и той же скоростью
Математика
За час поезд прошел 40 километров Сколько километров он прошел за 4 часа если она все время двигался с одной и той же скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 умножить на 4 наверное
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