Туристам надо проплыть 270 км первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч а остальн??й путь со скоростью 10 км/ч за какое время туристы проплыли весь путь

Математика

Туристам надо проплыть 270 км первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч а остальн??й путь со скоростью 10 км/ч за какое время туристы проплыли весь путь

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