Туристам надо проплыть 270 км первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч а остальн??й путь со скоростью 10 км/ч за какое время туристы проплыли весь путь
Математика
Туристам надо проплыть 270 км первые 160 км они проплыли со скоростью 8 км/ч а остальн??й путь со скоростью 10 км/ч за какое время туристы проплыли весь путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)160:8=20(ч)-туристы потратили на 160 км 2)270-160=110(км)-оставшийся путь 3)110:10=11(ч)-туристы потратили на 110 км 4)20+11=31(ч) Ответ: туристы потратили на весь путь 31 ч.
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