Катер шел 4 часа по течению реки и 5 часов против течения. Какой путь прошел катер, если собственная скорость катера 18 км/ч, а скорость течения реки 4,5 км/ч?
Математика
Катер шел 4 часа по течению реки и 5 часов против течения. Какой путь прошел катер, если собственная скорость катера 18 км/ч, а скорость течения реки 4,5 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+4,5=22,5 км/ч - скорость по течению 18-4,5=13,5 км/ч - скорость против течения 22,5*4=90 км - прошел по течению 13,5*5=67,5 км - прошел против течения 90+67,5=157,5 км - всего
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