Катер шел 4 часа по течению реки и 5 часов против течения. Какой путь прошел катер, если собственная скорость катера 18 км/ч, а скорость течения реки 4,5 км/ч?

Математика

Катер шел 4 часа по течению реки и 5 часов против течения. Какой путь прошел катер, если собственная скорость катера 18 км/ч, а скорость течения реки 4,5 км/ч?

Автор: Гость