Укажите реакцию, для которой уменьшение давления приведет к смещению равновесия ??право: А) 2SO2(Г) + O2(Г) = 2SO3(Г) Б) N2(Г) + 3H2(Г) = 2NH3(Г) В) H2(Г) + Cl2(Г) = 2HCl(Г) Г) CH4(Г) + H2O(Г) = CO(Г) + 3H2(Г)

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Уменьшение давление приводит смещение равновесия в сторону БОЛЬШИХ объёмов. Увеличение - в сторону МЕНЬШИХ объёмов. А) 2SO₂(г) + O₂(г) ⇔ 2SO₃(г) 2 объёма + 1 объём → 2 объёма Если уменьшить давление, то система сместится в сторону продуктов реакции (влево), т.к. слева было 3 объёма, в результате получили 2, уменьшили давление, сместилось туда, где больше. Б) N₂(г) + 3H₂(г) ⇔ 2NH₃(г) 1 объём + 3 объёма → 2 объёма Аналогичная ситуация с (А). Смещение произойдёт в сторону больших объёмов при уменьшении давления, т.е. влево. В) H₂(г) + Cl₂(г) ⇔ 2HCl(г) 1 объём + 1 объём → 2 объёма Давление не влияет на систему (объёмы равны что слева, что справа) Г) CH₄(г) + H₂O(г) ⇔ CO(г) + 3H₂(г) 1 объём + 1 объём → 1 объём + 3 объёма При уменьшении давления равновесие сместится в сторону больших объёмов. Больший объём находится справа, т.к. там 4 объёма. Этот ответ верный. Ответ: Г Уточняю, что давление влияет только на газы!!! Т.е. где не написано буквы г (газ), то объёмы не считаем.