4. Найди ошибки и исправь их: а) шел на встречу с другом б) бежал на встречу толпе в) в продолжении всего отпуска г) узнал об этом впоследствие д) положить на счёт в банке е) всвязи с этим известием ж) не смотря в...
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4. Найди ошибки и исправь их: а) шел на встречу с другом б) бежал на встречу толпе в) в продолжении всего отпуска г) узнал об этом впоследствие д) положить на счёт в банке е) всвязи с этим известием ж) не смотря в глаза матери
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) бежал навстречу толпе в) в продолжение всего отпуска г) узнал об этом впоследствии е) в связи с этим известием
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