4. Найди ошибки и исправь их: а) шел на встречу с другом б) бежал на встречу толпе в) в продолжении всего отпуска г) узнал об этом впоследствие д) положить на счёт в банке е) всвязи с этим известием ж) не смотря в...

Русский язык
4. Найди ошибки и исправь их: а) шел на встречу с другом б) бежал на встречу толпе в) в продолжении всего отпуска г) узнал об этом впоследствие д) положить на счёт в банке е) всвязи с этим известием ж) не смотря в глаза матери
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) бежал навстречу толпе в) в продолжение всего отпуска г) узнал об этом впоследствии е) в связи с этим известием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
"В результате каких событий Западная Римская империя прекратила свое существование?"
Ответить
Математика
….........................
Ответить
Литература
С какой целью волшебник организовал встречу медведя и принцессы? Рассказ необык??овенное чудо.
Ответить
Математика
Как правильно решить пример 560÷(8÷2)
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 5b/a-b * a^2-ab/10b при a=30 b=1
Ответить