С какой целью волшебник организовал встречу медведя и принцессы? Рассказ необык??овенное чудо.

Гость: Гость:

Волшебник ради развлечения придумывает сказки, их герои оживают, приходят в его дом и живут там своей жизнью. В прошлом Волшебник превратил медведя в человека с условием, что тот опять превратиться в зверя, когда его поцелует прекрасная принцесса. Однажды Медведь встречает красивую девушку, которая ему очень понравилась. Но к его изумлению, она действительно оказалась принцессой. Молодой человек тоже понравился принцессе и она, не подозревая, что перед ней медведь, захотела поцеловать его. Боясь на глазах у принцессы превратиться в животное, Медведь сбежал. Принцесса же, как и все женщины, была очень впечатлительной. После отказа Медведя ее поцеловать принцесса сбежала из дома Волшебника на постоялый двор, где она решила выйти замуж за первого попавшегося… Фильм снят по пьесе Е. Шварца и в нем снимались самые известные советские актеры. «Обыкновенное чудо» многие считают одним из лучших фильмов о любви. Он возрождает понимание того, что ради любви стоит жить. Звездные актеры, захватывающие сюжет и музыка - это все вместе и создает ощущение чуда. Возможно, что эта, по сути, трагическая история о любви так и не имела бы счастливого конца, если бы она не была сказкой