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Как правильно решить пример 560÷(8÷2)
Математика
Как правильно решить пример 560÷(8÷2)
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Гость:
Сначало в скобках. 560/4=140
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