Составьте диалоги разъясняющие нормы употребления данных слов : фамилия, простын??, повидло, полотенце.

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Составьте диалоги разъясняющие нормы употребления данных слов : фамилия, простын??, повидло, полотенце.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рот грамматической формы уточнить не получится, так как грамматические формы ртов не имеют. Уточнить можно РОД. Род существительных указывается в самом начале словарной статьи. 
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