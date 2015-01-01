SOS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Даю 20 баллов 1. Какие социальные выплаты в России в наше время? 2. Какова величина прожиточного минимума? (сейчас в России) 3. Какова величина МРОТ сейчас в России?

Обществознание
SOS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Даю 20 баллов 1. Какие социальные выплаты в России в наше время? 2. Какова величина прожиточного минимума? (сейчас в России) 3. Какова величина МРОТ сейчас в России?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Выплаты по безработице;Оплата больничных листов;Единовременное пособие по рождению ребёнка;Выплаты по уходу за больными членами семьи;Ежемесячные выплаты по уходу за детьми 2) Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2015 г. на душу населения 9452 рубля, для трудоспособного населения - 10187 рублей, пенсионеров -7781 рубль, детей - 9197 рублей. 3) с 1 января 2016 г. 6 204
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
СРОЧНО! 39 БАЛЛОВ ДАМ! В кратце расскажите о основании Санкт-Петербурга.
Ответить
Математика
Коля стёр некоторые цифры в примерах на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы, а вместо разных цифр -...
Ответить
Химия
В ходе реакции 13 г. двухвалентного метала с водой выделилось 4,48 л. водорода. Определите метал.
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста неравенство с фото!!!
Ответить
Биология
Чем представлена проводящая ткань у мхов?
Ответить