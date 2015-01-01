SOS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Даю 20 баллов 1. Какие социальные выплаты в России в наше время? 2. Какова величина прожиточного минимума? (сейчас в России) 3. Какова величина МРОТ сейчас в России?
Обществознание
SOS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Даю 20 баллов 1. Какие социальные выплаты в России в наше время? 2. Какова величина прожиточного минимума? (сейчас в России) 3. Какова величина МРОТ сейчас в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Выплаты по безработице;Оплата больничных листов;Единовременное пособие по рождению ребёнка;Выплаты по уходу за больными членами семьи;Ежемесячные выплаты по уходу за детьми 2) Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2015 г. на душу населения 9452 рубля, для трудоспособного населения - 10187 рублей, пенсионеров -7781 рубль, детей - 9197 рублей. 3) с 1 января 2016 г. 6 204
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