Решите пожалуйста неравенство с фото!!!

Гость: Гость:

1. первое на что обращаем внимание - это корень 36-х²>0 откуда следует, что -6<x<6 выражение всегда положительно и на знак всего выражения не влияет 2. Рассмотрим x^2-5x+4 D=5²-4*4=9 √D=3 x=(5+-3)/2 x=1 и x=4 поэтому x^2-5x+4=(x-1)(x-4) 3. Рассмотрим x^2+4x+5 D=4²-4*5=16-20=-4 <0 поэтому выражение x^2+4x+5 всегда положительно и на знак всего выражения не влияет 4. Рассмотрим x^2+6x+5 D=6²-4*5=36-20=16 √D=4 x=(-6+-4)/2 x=-5 и x=-1 поэтому x^2+6x+5=(x+5)(x+1) таким образом выражение свелось к + - + - + ----------------------------------------------------------- -∞ -5 -1 1 4 +∞ x∈(-5;-1)∪(1;4)