Решите пожалуйста неравенство с фото!!!

Алгебра
Решите пожалуйста неравенство с фото!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. первое на что обращаем внимание - это корень 36-х²>0  откуда следует, что -6<x<6 выражение всегда положительно и на знак всего выражения не влияет 2. Рассмотрим x^2-5x+4 D=5²-4*4=9  √D=3  x=(5+-3)/2  x=1 и x=4 поэтому x^2-5x+4=(x-1)(x-4) 3. Рассмотрим x^2+4x+5 D=4²-4*5=16-20=-4 <0  поэтому выражение x^2+4x+5 всегда положительно и на знак всего выражения не влияет 4. Рассмотрим x^2+6x+5 D=6²-4*5=36-20=16  √D=4  x=(-6+-4)/2  x=-5 и x=-1 поэтому x^2+6x+5=(x+5)(x+1) таким образом выражение свелось к      +          -            +          -              + ----------------------------------------------------------- -∞       -5         -1         1             4                 +∞ x∈(-5;-1)∪(1;4)
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