Подбери синонимы к глаголу РАЗБИВАЕ ТСЯ
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Подбери синонимы к глаголу РАЗБИВАЕ ТСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрушается, рассыпается, разваливается
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