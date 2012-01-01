Способ питание личинки гусеницы

Биология
Способ питание личинки гусеницы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гетеротроф. Пиатется с помощью мощных грызущих челюстей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
20 м 88 см : 72 см 18 кг : 75 г 65 ц 60 кг : 32 кг Надо разделить эти число.ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ДАМ 30 баллов ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ ПО...
Ответить
Русский язык
Словосочитания к словам: восвояси замертво по совести во всеуслышание в три погибели
Ответить
Биология
Какие периоды прямого развития можно выделить?
Ответить
Математика
в детском садике работает 3 воспитательница Марина Аня и Наташа каждый день с понедельника по пятницу работают ровно Две из них Марина работает 3 д...
Ответить
Математика
Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне – октябре в посёлке Сосновое. Месяц 2012 год 2013 год 2014 год Июнь 7 ...
Ответить