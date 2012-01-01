Способ питание личинки гусеницы
Биология
Способ питание личинки гусеницы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гетеротроф. Пиатется с помощью мощных грызущих челюстей.
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