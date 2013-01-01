Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне-октябре в посёлке. Сосновое. месяц. 2012год. 2013год. 2014год июнь 7. 5 6 июль. 3. 2. 3 август. 5. 6. 5 сентябрь. 7. 9. 6 октябрь 10. 8. 10 В каком ...
Математика
Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне-октябре в посёлке. Сосновое. месяц. 2012год. 2013год. 2014год июнь 7. 5 6 июль. 3. 2. 3 август. 5. 6. 5 сентябрь. 7. 9. 6 октябрь 10. 8. 10 В каком месяце с июня по октябре 2013 года в посёлке Сосновое было наибольшее количество дождливых дней ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сентябрь Просто смотри за 2013 год, там написано что в сентябре, было больше всего дождей
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