И. Гуттенберг был создателем: А) механических башенных часов Б) телескопа В) кл??весина Г) печатного станка

История

И. Гуттенберг был создателем: А) механических башенных часов Б) телескопа В) кл??весина Г) печатного станка

Автор: Гость