И. Гуттенберг был создателем: А) механических башенных часов Б) телескопа В) кл??весина Г) печатного станка
История
И. Гуттенберг был создателем: А) механических башенных часов Б) телескопа В) кл??весина Г) печатного станка
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И. Гуттенберг был создателем: Г) печатного станка
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