Для измерения каких давлений служит манометр? А. Больших и меньших атмосферного Б. Атмосферного В. Больших атмосферного Г. Меньших атмосферного

Физика

Для измерения каких давлений служит манометр? А. Больших и меньших атмосферного Б. Атмосферного В. Больших атмосферного Г. Меньших атмосферного

Автор: Гость