Для измерения каких давлений служит манометр? А. Больших и меньших атмосферного Б. Атмосферного В. Больших атмосферного Г. Меньших атмосферного

Физика
Для измерения каких давлений служит манометр? А. Больших и меньших атмосферного Б. Атмосферного В. Больших атмосферного Г. Меньших атмосферного
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А только что в учебнике по физике 7 класс посмотрел
Не нашли ответ?
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