Для измерения каких давлений служит манометр? А. Больших и меньших атмосферного Б. Атмосферного В. Больших атмосферного Г. Меньших атмосферного
Физика
Для измерения каких давлений служит манометр? А. Больших и меньших атмосферного Б. Атмосферного В. Больших атмосферного Г. Меньших атмосферного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А только что в учебнике по физике 7 класс посмотрел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Продумайте и вместе с родителями определите перечень необходимых документов и вещей на случай экстренной эвакуации, распределите их между членами с...
История
Математика
Русский язык