Вычислить интеграл и выполнить проверку : (фото)

Алгебра
Вычислить интеграл и выполнить проверку : (фото)
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