В забеге участвовал 61 спортсмен.число спортсменов, прибежали раньше Коли в 4 раза ??еньше числа тех, кто прибежал позже.какое место занял Коля

Математика
В забеге участвовал 61 спортсмен.число спортсменов, прибежали раньше Коли в 4 раза ??еньше числа тех, кто прибежал позже.какое место занял Коля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля получил 16 место , так как 15 ×4=60 а он прибежал после 15 , то есть 16
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