Какая масса глюкозы потребуется для получения 0,5 л. 13%-ного раствора плотностью 1,13 г/см³?
Химия
Какая масса глюкозы потребуется для получения 0,5 л. 13%-ного раствора плотностью 1,13 г/см³?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понадобится 0,4 масса глюкозы
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