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Срооооооооооочнооооооо
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Срооооооооооочнооооооо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x+8.8=4 -4x=4-8.8 -4x=-4.8 x=-4.8/(-4) x=1.2
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