Построй диаграмму. масштаб диаграммы 1 клеточка - 3 гриба. дети собирали грибы. в ко??зине у них было 12 боровиков, 6 лисичек и 9 сыроежек. на сколько меньше лисичек, чем сыроежек?

Математика
Построй диаграмму. масштаб диаграммы 1 клеточка - 3 гриба. дети собирали грибы. в ко??зине у них было 12 боровиков, 6 лисичек и 9 сыроежек. на сколько меньше лисичек, чем сыроежек?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 3 сыроежек больше чем лисичек
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