Построй диаграмму. масштаб диаграммы 1 клеточка - 3 гриба. дети собирали грибы. в ко??зине у них было 12 боровиков, 6 лисичек и 9 сыроежек. на сколько меньше лисичек, чем сыроежек?

Математика

Построй диаграмму. масштаб диаграммы 1 клеточка - 3 гриба. дети собирали грибы. в ко??зине у них было 12 боровиков, 6 лисичек и 9 сыроежек. на сколько меньше лисичек, чем сыроежек?

Автор: Гость