Построй диаграмму. масштаб диаграммы 1 клеточка - 3 гриба. дети собирали грибы. в ко??зине у них было 12 боровиков, 6 лисичек и 9 сыроежек. на сколько меньше лисичек, чем сыроежек?
Математика
Построй диаграмму. масштаб диаграммы 1 клеточка - 3 гриба. дети собирали грибы. в ко??зине у них было 12 боровиков, 6 лисичек и 9 сыроежек. на сколько меньше лисичек, чем сыроежек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 3 сыроежек больше чем лисичек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Из цистерны отлили 0,3 находящегося вьней бензина.Затем отлили 3\5 оставшегося бенз??на. После этого в цистерне осталось 5,88 т бензина. Сколько то...
Математика