Упростите выражение x^3-(y-(x^3-y))
Алгебра
Упростите выражение x^3-(y-(x^3-y))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^3-(y-x^3+y)=x^3-y+x^3-y=2x^3-2y=2(x^3-y)
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