Анализ Франческа Петрарка

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Что такое любовь? Добро или зло? Сотни, тысячи лет пытались влюбленные найти ответ на этот вопрос. А она? ФранческоПетрарка не пытается дать точный ответ. Его стихотворение — лишь попытка понять, что же происходит с человеком, который сгорает от любви. «Книга песен» — это сборник сонетов Петрарки, посвященных прекрасной Лауре — женщине, осветила жизнь поэта небесной любовью. Я хочу написать о 132-й сонет этого сборника. 14 строк сонета раскрывают перед нами картину любовных страданий и размышлений лирического героя.Как не любовь, то что это быть может?А как любовь, то что такое она?Добро? — Но в ней скорбь сокрушительная. Зло? — Но мучения эти сладкие, боже! Первая строфа обжигает огнем страсти, разрывающий душу героя. Есть вопросы, но нет на них четкие ответы. Поэтому четыре из шести предложений первой строфы — вопросительные. Размышления болезненные. Как крик вырывается из глубины души, звучит последнее предложение: «Но мучения эти сладкие, боже!» Не могут быть эти муки сладкими, но так есть! Ни понять, ни объяснить этого нельзя. Можно только принять. В каждой следующей строфе есть свои вопросы, но их все меньше и меньше. А в последней, четвертой, — они отсутствуют вовсе. О мудрости здесь и думать зря —Чего я хочу — и сам не знаюГорю в стужу, в жару — весь дрожу.Каждый делает свой выбор, и сам ответственен за него. «Гореть хочу? Жаловаться негоже ». Для героя любовь равносильна смерти, но, что странно (это передано в тексте оксюмороном «живительная смерте», «утешение навесная»), смерти оживляющей, а удовольствия нежелательной.Третья строфа — это размышления поэта о том, как чувствует себя человек в этом безбрежном море чувств, кто управляет ею? И опять нет ответа на вопрос. Да и не ищет поэт ответы на них. Поэтому здесь всего лишь одно вопросительное предложение. Только пронзительный чувство одиночества и страха перед неизвестностью и безграничностью стихии. Чужой или собственной воле я служу?Как будто в пространство морскую беспредела,В лодке шатком двинулся без руля.Поэт сравнивает себя с гребцом, который вышел в открытое море на шатком лодке.Но даже не это самое страшное, а то, что нет того, кто подскажет правильный путь, поможет принять решение. Ты один на один со своими чувствами. Помощи ждать не от кого. Да и нужна ли она? Ведь герой сам не знает, чего хочет: избавиться любви, продолжать терпеть эту сладкую муку. Герой чувствует неразрешимость душевного конфликта, замкнутого круга, неспособность видповиты на вопросы, которые сам себе ставит.Звукопись, присутствует в стихотворении, — повторение звуков же, из — создает картину дрожь и жару, охватывающих героя.Поэта постоянно бросает от надежды к отчаянию, от радости до муки. Страдание — синоним любви.Переплетаясь, они рождают новый образ.