Охпрактерезуте хомяка. как выглядит,спит,ест,играет. зарание спасибо

Гость: Гость:

Я очень люблю своего хомяка по кличке Грей! Он появился у нас совсем недавно. Хомяк невелик: менее 10 см. На спине у него есть черная полоса, сам зверек серого цвета.Хвостик короткий. Грей почти всё время в движении: то строит из салфеток себе что-то вроде гнезда, то подолгу бегает в колесе, то грызет специальный зерновой брикет. Ест джунгарик практически всё: и фрукты, и овощи, и крупы, даже сметану лижет у меня с пальца. Летом Грей очень обрадовался появившимся в магазине вишне, винограду и клубнике. Смешно было смотреть, как он грудью, словно на мячик, наваливался на крупную спелую вишню, которую ему принесли. Но нужно быть внимательным, когда кормишь животное. Некоторые продукты хомякам нельзя, потому что есть риск появления опасных заболеваний, например, сахарного диабета. Вот какой замечательный джунгарский хомяк живет у меня!