Напишите рассказ про любой город РФ , на английском языке . Пожалуйста . Заранее - ??пасибо ...
Английский язык
Напишите рассказ про любой город РФ , на английском языке . Пожалуйста . Заранее - ??пасибо ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Moscow the capital of Russia. In Moscow many monumental and Stalin's tower's.I like Moscow parks-park Gor'kogo....................I like Red squer and Putin Moscow,I love you
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