Обьясните,какую роль выполняет смех в художественных произведениях ,включённых в ваш учебник .Отвечая на этот вопрос, внимательно перечитайте в справочнике по теории литературы раздел,посвящённый сатире и юмору
Литература
Обьясните,какую роль выполняет смех в художественных произведениях ,включённых в ваш учебник .Отвечая на этот вопрос, внимательно перечитайте в справочнике по теории литературы раздел,посвящённый сатире и юмору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью смеха можно сатирически, иронически, юмористически описать то или иное действие, ситуацию и т. д.
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