Обьясните,какую роль выполняет смех в художественных произведениях ,включённых в ваш учебник .Отвечая на этот вопрос, внимательно перечитайте в справочнике по теории литературы раздел,посвящённый сатире и юмору

Литература

Обьясните,какую роль выполняет смех в художественных произведениях ,включённых в ваш учебник .Отвечая на этот вопрос, внимательно перечитайте в справочнике по теории литературы раздел,посвящённый сатире и юмору

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