Как сделать дам 30 баллов

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Потерялась собака в районе "лесной опушки"! Пекинес, золотистого цвета, откликается на "Сёму". Яркие приметы - красный ошейник и белое пятнышко на задней лапке. Нашедшему - вознаграждение! Прошу звонить по номеру: +7-935-675-55-22 Мы будем очень признательны, этот пёсик - единственная драгоценность для нас в этом мире