Решите уравнения 1) X минус три четвертых равно минус один 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых
Математика
Решите уравнения 1) X минус три четвертых равно минус один 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) X минус три четвертых равно минус один: x=-1 + 3/4 x= -4/4 + 3/4 x= -1/4 x= 0,25 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых : x = -0,26 * 5,2 x = -1,352
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