Решите уравнения 1) X минус три четвертых равно минус один 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых

Математика
Решите уравнения 1) X минус три четвертых равно минус один 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) X минус три четвертых равно минус один: x=-1 + 3/4 x= -4/4 + 3/4 x= -1/4 x= 0,25 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых : x = -0,26 * 5,2 x = -1,352
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В забеге участвовал 61 спортсмен.число спортсменов, прибежали раньше Коли в 4 раза ??еньше числа тех, кто прибежал позже.какое место занял Коля
Ответить
Химия
Какая масса глюкозы потребуется для получения 0,5 л. 13%-ного раствора плотностью 1,13 г/см³?
Ответить
Алгебра
Help!!! Ребят,очень надо Помогите пожалуйста
Ответить
Обществознание
Федерация и ее субъекты
Ответить
Литература
Обьясните,какую роль выполняет смех в художественных произведениях ,включённых в ваш учебник .Отвечая на этот вопрос, внимательно перечитайте в спр...
Ответить