Решите уравнения 1) X минус три четвертых равно минус один 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых

Математика

Решите уравнения 1) X минус три четвертых равно минус один 2) пять целых 2 десятых разделить на X равно минус ноль целых двадцать шесть сотых

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