Продумайте и вместе с родителями определите перечень необходимых документов и вещей на случай экстренной эвакуации, распределите их между членами семьи и определите место их хранения.
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Продумайте и вместе с родителями определите перечень необходимых документов и вещей на случай экстренной эвакуации, распределите их между членами семьи и определите место их хранения.
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