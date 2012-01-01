20 м 88 см : 72 см 18 кг : 75 г 65 ц 60 кг : 32 кг Надо разделить эти число.ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ДАМ 30 баллов ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я НЕ ВРУ!ВСЮ ПРАВДУ ВАМ ГОВОРЮ ДАМ 30 баллов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Математика

20 м 88 см : 72 см 18 кг : 75 г 65 ц 60 кг : 32 кг Надо разделить эти число.ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ДАМ 30 баллов ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я НЕ ВРУ!ВСЮ ПРАВДУ ВАМ ГОВОРЮ ДАМ 30 баллов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Автор: Гость