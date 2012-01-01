20 м 88 см : 72 см 18 кг : 75 г 65 ц 60 кг : 32 кг Надо разделить эти число.ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ДАМ 30 баллов ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я НЕ ВРУ!ВСЮ ПРАВДУ ВАМ ГОВОРЮ ДАМ 30 баллов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Математика
20 м 88 см : 72 см 18 кг : 75 г 65 ц 60 кг : 32 кг Надо разделить эти число.ПОМОГИТЕ ПРОШУ! ДАМ 30 баллов ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Я НЕ ВРУ!ВСЮ ПРАВДУ ВАМ ГОВОРЮ ДАМ 30 баллов.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 м 88 см = 2088 см 2088 : 72 = 29 см 18 кг = 18000 г 18000 : 75 = 240 г 65 ц 60 кг = 6560 кг 6560:32 = 205 кг
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