Какие периоды прямого развития можно выделить?
Биология
Какие периоды прямого развития можно выделить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новорожденность, грудной период, ясенный период, дошкольный, младший школьный возраст, подростковый период, юношеский период, средний возраст, зрелый возраст, пожилой, старческий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в детском садике работает 3 воспитательница Марина Аня и Наташа каждый день с понедельника по пятницу работают ровно Две из них Марина работает 3 д...
Математика
Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне – октябре в посёлке Сосновое. Месяц 2012 год 2013 год 2014 год Июнь 7 ...
Литература
История
И. Гуттенберг был создателем: А) механических башенных часов Б) телескопа В) кл??весина Г) печатного станка