Решите ребята дам 16 баллов
Алгебра
Решите ребята дам 16 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 возводим в квадрат, т.к там было все в квабрате
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