В треугольнике ABC,угол С=90 градусов, cos A=корень 2\2(Дробь) Найти: tg A

Геометрия
В треугольнике ABC,угол С=90 градусов, cos A=корень 2\2(Дробь) Найти: tg A
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CosA=AC/AB=/2, следовательно, AC = , AB = 2. tgA=BC/AB.  По теореме Пифагора , BC=. tgA=/2.
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