Какие качества характера ты считаешь наиболее важным для людей этой проффессии к??нооператора

Окружающий мир
Какие качества характера ты считаешь наиболее важным для людей этой проффессии к??нооператора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Терпение,так как многие сцены приходится снимать по много дублей
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