В ходе реакции 13 г. двухвалентного метала с водой выделилось 4,48 л. водорода. Определите метал.

Гость: Гость:

13 г 4,48 л Me + 2H2O = Me(OH)2 + H2 х 22,4 л реакция может идти следующим образом Ме + Н2О = МеО + Н2 Из уравнений реакций следует, что на 1 моль металла выделяется 1 моль водорода. Расчеты можно вести по любому уравнению. х=М(Ме) = 65 г/моль Проверка: 13 г х л Zn + H2O = ZnO + H2 65 г 22,4 л х=V(H2) = 4.48 л Ответ: Цинк