Здравствуйте,помогите пожалуйста решить 2 задачи по )Даю 25 баллов) 1)По электрической сети протекает электрический ток, значение которого 2мА. Время протекания тока-60 секунд. При этом электрическое поле в сети совершает раб...

Физика

Здравствуйте,помогите пожалуйста решить 2 задачи по )Даю 25 баллов) 1)По электрической сети протекает электрический ток, значение которого 2мА. Время протекания тока-60 секунд. При этом электрическое поле в сети совершает работу 12 Дж. Необходимо найти напряжение на этом участке цепи 2)Какое количество воды можно нагреть от 20 С до 100 С израсходовав при этом 0,5кВт*ч энергии кПд нагреваемой установки 70%

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