Здравствуйте,помогите пожалуйста решить 2 задачи по )Даю 25 баллов) 1)По электрической сети протекает электрический ток, значение которого 2мА. Время протекания тока-60 секунд. При этом электрическое поле в сети совершает раб...

Физика
Здравствуйте,помогите пожалуйста решить 2 задачи по )Даю 25 баллов) 1)По электрической сети протекает электрический ток, значение которого 2мА. Время протекания тока-60 секунд. При этом электрическое поле в сети совершает работу 12 Дж. Необходимо найти напряжение на этом участке цепи 2)Какое количество воды можно нагреть от 20 С до 100 С израсходовав при этом 0,5кВт*ч энергии кПд нагреваемой установки 70%
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) P=A/t;   A=P*t;   P=U*I;   A=U*I*t;   U=A/I*t=12/0,002*60=100(В). 2) Q=c*m*(t₁-t₂);  m=Q/c*(t₁-t₂);   Q=A;   m=A*η/c(t₁-t₂)=430*0,7/1*(100-20)=3,76(кг).  Примечание:  0,5кВт=430ккал/ч.
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