Сочинение на тему "что такое честь" очень надо помогите❤

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Это понятие вызвается определёнными культурными традициями которые вызывают в человеке определенные амбиции. Честь - это «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть», и как «условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое». \В.И. Даль \