Сочинение на тему "что такое честь" очень надо помогите❤
Русский язык
Сочинение на тему "что такое честь" очень надо помогите❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это понятие вызвается определёнными культурными традициями которые вызывают в человеке определенные амбиции. Честь - это «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть», и как «условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое». \В.И. Даль \
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте диалоги разъясняющие нормы употребления данных слов : фамилия, простын??, повидло, полотенце.
Математика
Физика
Здравствуйте,помогите пожалуйста решить 2 задачи по )Даю 25 баллов) 1)По электрической сети протекает электрический ток, значение которого 2мА. В...
Обществознание
SOS!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Даю 20 баллов 1. Какие социальные выплаты в России в наше время? 2. Какова величина прожиточного минимума? (сейчас в Р...