"В результате каких событий Западная Римская империя прекратила свое существование?"

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Западная римская империя появилась в результате деления великой римской империи на два государства:западную и восточную. Западной римской империи не повезло больше всего. Она не могла контролировать все территории полностью, если гдето происходили восстания, то об этом император узнавал лишь спустя несколько недель. Самым главным бедствием для западной империи стало великое переселение народов, когда варварские племена бросали свои насиженные территории и шли на юг и восток, в результате аномального холода. Римляне, находившиеся в англии были атакованны племенами эбданов, пиктов, календонцев, а затем и англов и саксов. Город Лондиний, который являлся столицей английской провинции Британии был сожжен. Римляне были вынуждены отступить в галлию, где скоро пали под натиском Франков, Алеманов, Свебов, Лангобардов. Племя Вандалов пришедшее с северо-востока стало грабить все что было у них на пути. Пройдя через Италию и Испанию они закрепились в северной африке на территории города Карфаген и ближайших провинций. Пройдя через сицилию они разграбили Рим. Это понятно ведь римляне предали их в самый нужный момент и бросили их на произвол судьбы биться с врагом один на один. Вскоре пришли Гунны со своими грабежами и еще больше усугубили ситуацию. Вскоре, после безпрерывных боев вся западная римская империя была поделена между варварскими царствами. Но также на империю и повлияла инфляция (резкое повыение цен на товары) когда цена на 1 кг пшеницы превышала обычную цену в 15 раз. Это очень сказалось на населении.