Сочинение рассуждение как ты думаешь о какой планете говорит Маленький принц?
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Сочинение рассуждение как ты думаешь о какой планете говорит Маленький принц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький принц это главный герой. который прилетел с планеты земля .мне кажется у него была своя планета и свой мир
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