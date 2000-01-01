Решите задачу заранее спасибо:А3 Вычислите архимедову силу,которая действует на медную деталь обьёмом 0,2 м в кубе ,погружённую в воду (Плотность воды 1000 кг/м в кубе
Физика
Решите задачу заранее спасибо:А3 Вычислите архимедову силу,которая действует на медную деталь обьёмом 0,2 м в кубе ,погружённую в воду (Плотность воды 1000 кг/м в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa=p*g*V Fa=1000*10*0,2=2000 H
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