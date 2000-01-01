Решите задачу заранее спасибо:А3 Вычислите архимедову силу,которая действует на медную деталь обьёмом 0,2 м в кубе ,погружённую в воду (Плотность воды 1000 кг/м в кубе

Физика

Решите задачу заранее спасибо:А3 Вычислите архимедову силу,которая действует на медную деталь обьёмом 0,2 м в кубе ,погружённую в воду (Плотность воды 1000 кг/м в кубе

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