Найдите значение выражения: 2 целых 1/8 - 3 целых 5 /12.
Математика
Найдите значение выражения: 2 целых 1/8 - 3 целых 5 /12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ц.1/8 - 3ц.5/12 = 2ц.3/24 - 3ц.10/24 = -2ц.17/24
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