Срочно пожалуйста помогите номер 116(а) сделайте краткую запись сама задача:На каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры.Каждая квартира в доме трёхкомнатная.Сколько комнат во всём доме?
Математика
Срочно пожалуйста помогите номер 116(а) сделайте краткую запись сама задача:На каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры.Каждая квартира в доме трёхкомнатная.Сколько комнат во всём доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11x3=33 33x3=99 ответ:99 комнат
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