Срочно пожалуйста помогите номер 116(а) сделайте краткую запись сама задача:На каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры.Каждая квартира в доме трёхкомнатная.Сколько комнат во всём доме?

Математика

Срочно пожалуйста помогите номер 116(а) сделайте краткую запись сама задача:На каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры.Каждая квартира в доме трёхкомнатная.Сколько комнат во всём доме?

Автор: Гость