Помогите Срочно!!!Всё есть в фотке .

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Помогите Срочно!!!Всё есть в фотке .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветка дерева, хвоя ели, ягоды рябины, семена подсолнечника, цветы букета, капля меда

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