Приведите свой пример взаимодействия системы и среды.Укажите входы и выходы сист??мы

Гость: Гость:

1. Водонагреватель. Служит для подогрева проходящей через него воды. Входы: электропитание, холодная вода. Выходы: горячая вода. 2. Телевизор. Устройство для демонстрации изображения со звуковым сопровождением. Входы: электропитание, сигналы от внешних устройств, управление от пульта. Выходы: звук изображение, сигналы на внешние устройства.