Приведите свой пример взаимодействия системы и среды.Укажите входы и выходы сист??мы
Информатика
Приведите свой пример взаимодействия системы и среды.Укажите входы и выходы сист??мы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Водонагреватель. Служит для подогрева проходящей через него воды. Входы: электропитание, холодная вода. Выходы: горячая вода. 2. Телевизор. Устройство для демонстрации изображения со звуковым сопровождением. Входы: электропитание, сигналы от внешних устройств, управление от пульта. Выходы: звук изображение, сигналы на внешние устройства.
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