Выполните Умножение Одночленов: а) 12y * 0,5y; б) 8x² * ( -3/4y ); в) -b³ * 3b²; а) 3/4xy² * 16y б) 1,6a²c * ( - 2ac² ); в) -x³y4 (В 4 Степени) * 1,4x (В 6 Cтепени) y (В 5 Степени) Замените ~ таким одночленом стандартного ви...

Математика

Выполните Умножение Одночленов: а) 12y * 0,5y; б) 8x² * ( -3/4y ); в) -b³ * 3b²; а) 3/4xy² * 16y б) 1,6a²c * ( - 2ac² ); в) -x³y4 (В 4 Степени) * 1,4x (В 6 Cтепени) y (В 5 Степени) Замените ~ таким одночленом стандартного вида, чтобы выполнялось равенство: 1) ~ * 4c² = 30ac³ БУДУ ОООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, ЗАРАНЕЕ СПИСИБИЩЕ!!!!!!!

Автор: Гость