Вывод о добре помогите пожалуйста
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Вывод о добре помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта.... это когда человек всегда готов помочь без всяких косых взглядов и отдать что-то свое другому человеку, даже если не знакомы но он нуждается в этом. Сейчас по настоящему доброго человека слишком трудно найти... а жаль..
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