Найдите значение выражения (48,375 + 23,496) + 7, 504 И ответ округлите до сотых А) 79,40 Б) 79,38 В) 79,30 Г) 79,37

Математика
Найдите значение выражения (48,375 + 23,496) + 7, 504 И ответ округлите до сотых А) 79,40 Б) 79,38 В) 79,30 Г) 79,37
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Ответ Б. 79.38..............
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