Найдите значение выражения (48,375 + 23,496) + 7, 504 И ответ округлите до сотых А) 79,40 Б) 79,38 В) 79,30 Г) 79,37
Математика
Найдите значение выражения (48,375 + 23,496) + 7, 504 И ответ округлите до сотых А) 79,40 Б) 79,38 В) 79,30 Г) 79,37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б. 79.38..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
В двух ящиках было по одинаковому числу яиц После того как из первого ящика взяли 15 яиц чем во втором Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?
Русский язык