Где на координатной плоскости находятся точки у которых и абсцисса и ордината отрицательны?

Математика
Где на координатной плоскости находятся точки у которых и абсцисса и ордината отрицательны?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В третьей координатной четверти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди самая маленькая не равное нулю число которое делится на 3 и на 2 на 8 на 12
Ответить
Математика
В двух ящиках было по одинаковому числу яиц После того как из первого ящика взяли 15 яиц чем во втором Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Ответить
Физика
Ответьте пожалуйста на эти вопросы Заранее спасибо огромное!!!
Ответить
Математика
-4×(x-2)+2×(6x-1), якщo x=-0.25
Ответить