Где на координатной плоскости находятся точки у которых и абсцисса и ордината отрицательны?
Математика
Где на координатной плоскости находятся точки у которых и абсцисса и ордината отрицательны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В третьей координатной четверти
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