В двух ящиках было по одинаковому числу яиц После того как из первого ящика взяли 15 яиц чем во втором Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?
Математика
В двух ящиках было по одинаковому числу яиц После того как из первого ящика взяли 15 яиц чем во втором Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в двух ящиках было х яиц , тогда во втором =(х-45) , а в первом (х-15) ,сост уравнение (х-45)*3=х-15 3х-135=х-15 2х=120 х=120:2 х=60 60 яиц изначально было
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