В двух ящиках было по одинаковому числу яиц После того как из первого ящика взяли 15 яиц чем во втором Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?

Математика

В двух ящиках было по одинаковому числу яиц После того как из первого ящика взяли 15 яиц чем во втором Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?

Автор: Гость