Номер 164 спасибо заранее
Математика
Номер 164 спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2520:4+2700:5=1170 2520:4=630 2700:5=540
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