Объяснить постановку знаков препинания⇒ В Крыму Ф.Васильевым была написана и картина "Мокрый луг",ставшая одним из шедевров русской пейзажной живописи. На ней нет ни могучих гор,ни кипарисов, ни пышных южных цветов, ни лазурно...
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Объяснить постановку знаков препинания⇒ В Крыму Ф.Васильевым была написана и картина "Мокрый луг",ставшая одним из шедевров русской пейзажной живописи. На ней нет ни могучих гор,ни кипарисов, ни пышных южных цветов, ни лазурного моря. Мы видим всего лишь отмытый дождём мокрый луг под огромным небом, несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. ...Уходит гроза,но небо ещё кипит и бурлит. С грозной торопливостью несутся и сталкиваются косматые тучи,ещё слышны раскаты грома. Всё в картине полно движения,всё живёт и дышит: и гнущиеся под порывами ветра деревья, и подвёрнутая рябью вода, и небо...Именно небо! Оно в полотнах Ф.Васильева всегда играет значтельную роль,а в "Мокром луге" небо является едва ли не главным средством выражения поэтической мысли художника. Оно живёт,дышит и меняется на глазах. Мокрая трава.Мокрые деревья вдали.Даже воздух мокрый,он ещё не напитался солнцем,только что проглянувшим из-за облаков.Поблёскивает вода в огромной дождевой луже.Ветер,прогнавший тучу,проводит бороздки на гладком зеркале воды. И лёгкая тень от тучи бежит вслед за нею вдаль по мокрой траве...
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В Крыму Ф.Васильевым была написана и картина "Мокрый луг",ставшая одним из шедевров русской пейзажной живописи. Ветер,прогнавший тучу,проводит бороздки на гладком зеркале воды Даже воздух мокрый,он ещё не напитался солнцем,только что проглянувшим из-за облаков. - причастия с зависимыми словами стоит после определяемого слова(обособленное определение) Оно в полотнах Ф.Васильева всегда играет значтельную роль,а в "Мокром луге" небо является едва ли не главным средством выражения поэтической мысли художника. Уходит гроза,но небо ещё кипит и бурлит -сочинительные союзы а и но соединяют два предложения в составе сложного На ней нет ни могучих гор,ни кипарисов, ни пышных южных цветов, ни лазурного моря. -повторение союзов ни ,которые соединяют однородные члены предложения(очп) Оно живёт,дышит и меняется на глазах.- (очп глаголы) Всё в картине полно движения,всё живёт и дышит: и гнущиеся под порывами ветра деревья, и подвёрнутая рябью вода, и небо - (очп
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